Ünlü tiyatro sanatçısı Levent Aykul'un cenazesi adli tıptan alındı

Tiyatro sanatçısı Levent Aykul'un cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Tiyatro sanatçısı Levent Aykul'un cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Cenazenin alınması esnasında konuşan abla Emel Kalkandelen, "Eve dışarıdan girmek imkansız ama yalnız ölüm galiba böyle oluyormuş. Hep nefes sıkıntısı vardı" dedi.

Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi'nde Demirsu Sitesi'nde yaklaşık 30 yıldır yaşayan usta oyuncu Levent Aykul (61), aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Aykul'un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor. Levent Aykul'un evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yerine gelen yetkililerin incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İstanbul'dan yıllar önce Beycik'e gelip burada bir sitede yaşamaya başlayan Levent Aykul'un aynı sitede ablasının da evi bulunuyor. Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef, 18'ler filmlerinde rol almıştı.

Levent Aykul'un evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yeri incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Aykul'un cenazesi bu sabah yakınları tarafından, defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Cenazesinin alınması esnasında konuşan abla Emel Kalkandelen, "Eve dışarıdan girmek imkansız ama yalnız ölüm galiba böyle oluyormuş. Hep nefes sıkıntısı vardı" dedi.

Cenazenin Kemer ilçesi Beyçik Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı