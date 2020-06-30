Ünlü tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı Ünlü tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, ölümünün 2. Yıldönümünde İslam Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından düzenlenen anma töreninde Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin kabri başında anıldı

İSTANBUL - Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, ölümünün 2. Yıldönümünde İslam Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından düzenlenen anma töreninde Gülhane Parkı'ndaki mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biri olan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 2. yıl dönümünde düzenlenen anma programı ile kabri başında anıldı.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ölümünün 2. yılında Gülhane parkında bulunan kabri başındaki anma programına İstanbul İl Vali Yardımcısı Ahmet Ünal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yöneticileri katıldı. Anma programına katılanların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynak: İHA