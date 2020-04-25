Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
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Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı

Sosyal medya hesabından moda ve güzellik konularında tavsiyelerde bulunan sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucunun sevgilisi çıplak bir şekilde banyoya giderken görüldü.

25.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:06
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında TV ve internet yayınlarının bir kısmı stüdyodan evlere taşındı. Bu süreçte evinde canlı yayın yapan Trinny Woodall, sevgilisi çıplak halde görülünce sosyal medyada gündem oldu.

ARKADAKİ ÇIPLAK SEVGİLİSİNİ FARK ETMEDİ

Yayında takipçilerine moda ve güzellik konularında tavsiyeler veren Woodall, o sırada sevgilisinin çıplak bir şekilde banyoya yöneldiğini fark etmedi. Woodal'ın yayınının bitmesiyle izleyenleri şaşkına uğratan o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı

KOCASI BANYO YAPARKEN GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD'de Sacramento'da yerel yayın yapan KCRA 3 kanalı muhabiri Melinda Meza da canlı yayın kazasına maruz kalan bir isim olmuştu. Evde saç bakımıyla ilgili ipuçları veren Meza, yayınını banyoda yapmıştı. Meza konuşmasını sürdürürken, arkasındaki aynadan o sırada banyoda yıkanmakta olan kocasının yansıması görünmüştü.

Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
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