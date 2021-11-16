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Ünlü şarkıcıdan çarpıcı 'photoshop' itirafı

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Ünlü şarkıcıdan çarpıcı 'photoshop' itirafı

Sanatçı Deniz Seki, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Seki'nin 'photoshop' itirafı dikkat çekti. İşte detaylar...

Özel bir bankada 1 saatten fazla kalan Deniz Seki, banka çıkışı "Para biriktiriyorum, şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı. Muhasebecimle gelip işlerimi hallettim." dedi.

"TEDAVİ SÜRECİM SÜRÜYOR"

Midesinden operasyon geçiren Deniz Seki, "Tedavi sürecim sürüyor. İlaçlarımı kullanıyorum." dedi.

"NE ALAKASI VAR?"

Seki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara gelen 'photoshop' yorumlarının hatırlatılması üzerine ise, "Ne alakası var arkadaşlar? Görüyorsunuz, karşınızdayım!" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcıdan çarpıcı 'photoshop' itirafı

Ünlü şarkıcıdan çarpıcı 'photoshop' itirafı

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