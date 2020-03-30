Ünlü şarkıcı Umut Kaya sessizliğini bozdu Alternatif müziğin güçlü isimlerinden Umut Kaya, hayranlarının merakla beklediği Garaj Müzik etiketli yeni teklisi 'MedCezir'i yayımladı

Sözü, müziği ve düzenlemesi Umut Kaya'ya ait 'Medcezir'in kayıt ve mix'i Ömer Kapancıoğulları (Studio No.25), mastering'i Güven Ersoysal (Babajim) tarafından hazırlandı. Şarkının kayıtlarında müzisyen olarak; vokal, elektro ve akustik gitarlarda Umut Kaya, bas gitarda Sinan Göksan, davulda Kaan Eberdes yer aldı.

Hayranlarına sürpriz yaptı

Yazdığı şarkılarla birçok kez gönülleri kazanan Umut Kaya, melodik yapısı zengin 'Medcezir'le yeni stüdyo albümü öncesi hayranlarına sürpriz yaptı.

Medcezir'in video klibini 'Yanıma Yataydı' ve 'Artık' şarkılarının da yönetmenliğini üstlenen Yusuf Saygı çekti. Klip, İzmir'de bir gökdelende ve şehrin farklı yerlerinde çekilen görüntülerden oluşuyor.







MEDCEZİR'İN SÖZLERİ...

Beni anlayamadın,





Yanına konduramadın.





İçimden geldi bu sözler.





Yakıyor içimi o sendeki ahu gözler.





Bıkmaz bu gönül,





Yolunda ölünür.











Umrumda mı gam ve keder?





Çekiyor kanımı bu sendeki medcezirler.





(Bi' gelir, bi' gider)





Aşkından kalmayım hala,











İçimde yıkım var ve zihnim bulanık.





Felekten nağmeleri, leb-i derya meyleri





Neylesin bu gönlüm artık?





Seni anlayamadım,











Yine de aldıramadım.





İçimden geldi bu sözler.





Yoruyor beynimi o sendeki sahte hisler.





Bıkmaz bu gönül,











Yolunda ölünür.

Umrumda mı gam ve keder?





Çekiyor kanımı bu sendeki medcezirler.





(Bi' gelir, bi' gider)











Aşkından kalmayım hala,





İçimde yıkım var ve zihnim bulanık.





Felekten nağmeleri, leb-i derya meyleri





Neylesin bu gönlüm artık?



