Ünlü şarkıcı photoshop'u abarttı... Göbek deliğini yok etti!
Ünlü sanatçı Linet, yoğun geçen yaz sezonunun yorgunluğunu yat tatili yaparak atıyor. Bikinili pozlarını paylaşan 46 yaşındaki Linet'in göbek deliğinin olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Yunanistan adalarını gezen Linet, startı Kos adasından verdi. Ardından Simi, Rodos ve Minas'a geçen güzel sanatçı bol bol denize girerek stres attı. 46 yaşındaki Linet, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Linet'in göbek deliğinin olmaması dikkatli gözlerden kaçmadı.