Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü
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Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü

2 ay önce trafik kazası geçirerek ölümden dönen şarkıcı Lara'nın evinde yangın çıktı. Feci yangında eşyaları küle dönen şarkıcı, olay esnasında evde olmadığı için yara almadan kurtuldu.

02.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:27

Haziran ayında Antalya'da yürürken araba çarpan şarkıcı Lara, hastanelik oldu. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Lara'nın bu sefer de evi yandı. Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Antalya'nın Alanya'daki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyalar küle döndü. Lara ise feci olaydan yara almadan kurtuldu.

"AİLEM ZOR SAATLER YAŞADI"

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Lara, "Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. işim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan... Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun" dedi.

Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü
Haber Yorumları (6)
UZAK YILDIZ: Biraz Düşünürse bunların neden başına geldiğinin cevabını bulur. Mutlaka birisinin ahını aldı.
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SERPİL: acaba yıkanırken kuru bir yer mi kalıyor vücudunda ????
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VUY: Bu kadın hem kendi başını yaktı, hem başkalarının.
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