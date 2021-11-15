Son dakika haber | Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların apartman dairesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in tekne imalatı yapan yeğeni Hakan Özbeğen'in (52) bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili olarak oğlu Çağatay Ö. (20) ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İsmail Özdemir/İHA)

Son dakika haberi | Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

Son dakika haberi | Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title