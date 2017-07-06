Ünlü Şarkıcı Ellie Goulding, Sevgilisiyle Güneşlenirken Aşka Geldi
İtalya tatiline çıkan İngiliz şarkıcı Ellie Goulding, çevredekilere aldırış etmeden sevgilisiyle güneşin altında uzun uzun öpüştü.
İngiliz şarkıcı Ellie Goulding, sevgilisi Caspar Jopling ile İtalya tatiline çıktı. Capri adasını tercih eden çiçeği burnunda sevgililer güneşin altında romantik anlar yaşadı.
GÜNEŞİN ALTINDA AŞKA GELDİLER
Yan yana uzanıp güneşlenirken bir ara şakalaşan Goulding ve Jopling, daha sonra uzun uzun sarılıp öpüşmeye başladı.
OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR
Çevredekilere aldırış etmeyen çiftin romantik anları da objektiflere böyle yansıdı.
İşte ikilinin tatillerinden kareler;