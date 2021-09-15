Ünlü şarkıcı çifte mutluluk yaşayacak
Türk popunun en başarılı kadın sanatçıları arasında yer alan Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Kariyerine sayısız başarı sığdırmayı başaran güzel sanatçı Betül Demir, 25 Eylül Cumatesi akşamı çıkacağı Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde iki farklı heyecan ve mutluluğu aynı anda yaşayacak. Yaklaşık iki aydır hazırlıklarını sürdürdüğü Bostancı Gösteri Merkezi konserinde sahne ve sanat hayatının 15. yılını kutlayacak olan başarılı sanatçı, aynı zamanda yeni yaşını da seyircileri ile birlikte kutlayacak. Muhteşem gecede sıradışı bir performansa imza atacak olan Betül Demir, konserinde sahnesini sürpriz isimler ile paylaşarak onbeşinci sanat yılını unutulmaz kılacak.
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