Ünlü şarkıcı Burçin Birben'den bomba itiraf: Düzenli aldattım, çok eşliliği seviyorum - Haberler Magazin
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Ünlü şarkıcı Burçin Birben'den bomba itiraf: Düzenli aldattım, çok eşliliği seviyorum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan besteci Burçin Birben, aile yaşantısından ve iblise yazdığı şarkının Ebru Gündeş tarafından seslendirilmesinden bahsetti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu söz yazarı ve besteci Burçin Birben oldu. Yazdığı şarkılar milyonlar dinlenen Birben, neden geri planda kaldığını ve özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Burçin Birben, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Babana neden reddi miras davası açtın?", "Öfke kontrolün mü var?", "En büyük pişmanlığın ve hatan ne?", "Neden geç yaşta evlendin?" ve "Tek eşliliğe nasıl döndün?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Haberler.com - Magazin Haberleri

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