Ünlü Şarkıcı Aynur Aydın'ın Gizli Mesaj ve Fotoğrafları İfşa Oldu!
Şarkılarıyla milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip edilen Aynur Aydın'ın Instagram ile Twitter hesabı internet korsanları tarafından ele geçirilince gizli yazışmaları ve fotoğrafları ortaya çıktı.
Güzel şarkıcı Aynur Aydın'ın sosyal medya hesabı internet korsanları tarafından çalındı.
ÖZEL YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Instagram ve Twitter hesabından uygunsuz fotoğrafları ve gizli yazışmaları ifşa edilen Aynur Aydın'ın konu hakkında ne yapacağı merak konusu oldu. İnternet korsanları Aynur Aydın ile ünlü şarkıcı Edis'in yazışmalarını da yayınladı.
"İTİBAR ETMEYİN"
Ünlü şarkıcının müzik şirketi ise konuyla ilgili açıklama yaparak, "Firmamız sanatçılarından Aynur Aydın'ın Twitter ve Instagram hesapları çalınmıştır. Hesapların geri alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Lütfen yapılan paylaşımlara itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (10)
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Kendileri sızdırıyor ondan sonra mağdurum ayağına yatıyorlar. Bizde inandık tamam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gerçek değil Jennifer Lawrence gibi resimler olsa inanırdık biz yemiyoruz bu hareketleri.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Reklam kokan hareketler bunlar,bizde yedik.Aynur hanım al sana bir tüyo çık reklam için ortamı kekledim bazıları yuttu bazıları yemedi diye bir açıklama yap daha çok reklam yapmış olursun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu devirde sosyal medyadan uzak kalmak ayrıcalık sanırım.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Galiba tanınmayan bir tek ben kalmışım TürkiyedeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır