Ünlü Şarkıcı Aynur Aydın'ın Gizli Mesaj ve Fotoğrafları İfşa Oldu!

Güzel şarkıcı Aynur Aydın'ın sosyal medya hesabı internet korsanları tarafından çalındı.

ÖZEL YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Instagram ve Twitter hesabından uygunsuz fotoğrafları ve gizli yazışmaları ifşa edilen Aynur Aydın'ın konu hakkında ne yapacağı merak konusu oldu. İnternet korsanları Aynur Aydın ile ünlü şarkıcı Edis'in yazışmalarını da yayınladı.

"İTİBAR ETMEYİN"

Ünlü şarkıcının müzik şirketi ise konuyla ilgili açıklama yaparak, "Firmamız sanatçılarından Aynur Aydın'ın Twitter ve Instagram hesapları çalınmıştır. Hesapların geri alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Lütfen yapılan paylaşımlara itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.