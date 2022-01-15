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Ünlü şarkıcı aşkını böyle duyurdu

Ünlü şarkıcı aşkını böyle duyurdu
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Ünlü şarkıcı Kalben, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Bora ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşkını duyurdu. İşte haberin detayları...

Şarkıcı Kalben, sevgilisi Salih Bora'yla fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle gün boyu Heybeliada zaman geçirdi.

Sevgilisine sarıldığı kareyi yayınlayan Kalben, "Aşığım" notunu düştü. Çift, gün boyu çektiği footoğraf ve video'ları sosyal medya hesabıdna paylaşmıştı.

Kalben, İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını yeniden yorumlayarak, şöhret olmuştu.

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Ünlü şarkıcı Kalben, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Bora ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşkını duyurdu. İşte haberin detayları...

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