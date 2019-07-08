Ünlü şarkıcı Alişan, düz duvara tırmandığı videosunu takipçilerinin beğenisine sundu

Ünlü şarkıcı Alişan, düz duvara tırmandığı videosunu takipçilerinin beğenisine sundu

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından halay çekerek duvara tırmandığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Alişan eğlenceli videosuna, "Klip halayı:)) Halay başı olarak düğün ve kına organizasyonlarında her daim." notunu ekledi.

Şarkıcı Alişan, bir grup arkadaşıyla çektiği halay videosunda bir duvara ayaklarıyla tırmandı. İnternetin meşhur halay videolarından olan görüntüyü taklit eden Alişan, arkadaşlarıyla eğlenceli dakikalar geçirdiği vidoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"KLİP HALAYI"

Daha önce Ahmet Kural'ın da Düğün Dernek filminde yaptığı hareket olan halay başının bir duvara ya da bir arkadaşın üzerine ayaklarıyla adımlayarak tırmanması zaman zaman sosyal medyada paylaşılan videolar arasında yer alıyor. Alişan, paylaştığı videonun altına, "Klip halayı:)) Halay başı olarak düğün ve kına organızasyonlarında her daim @mustaozen" diye yazdı.

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