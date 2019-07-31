Ünlü sanatçı Haluk Levent kollarını ve bacaklarını kaybeden baba için kampanya başlatacak
Şarkıcı Haluk Levent, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılarak kollarını ve bacaklarını kaybeden Burhan Doğruyol için sosyal medya üzerinden kampanya başlatma sözü verdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce inşaatta çalıştığı esnada elindeki demirin yüksek gerilim hattına çarpmasıyla kolları ve ayaklarını kaybeden Burhan Doğruyol için ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medyada kampanya başlatma sözü verdi.
KOL VE AYAKLARINI KAYBETTİ
Viranşehir Kışla Mahallesi'nde ikamet eden ve çalıştığı inşaatta kalıp çakan işçi Burhan Doğruyol'un eline aldığı demir çubuk yaklaşık 1 metre yükseklikten geçen yüksek gerilim hatlarına değdi. Elektrik akımına kapılan işçinin elleri parçalandı. Olayda kol ve ayakları kopan işçi, önce Viranşehir sonra da Diyarbakır'da bir hastanede gördüğü tedavinin ardından yeniden yaşama döndü. Kol ve ayaklarını kaybeden 2 çocuk babası, devletten aldığı yardımlarla ailesini geçindirirken, eş dost ve yakınlarından aldığı borç ile 20 bin liraya protez ayak taktırdı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden yürümeye başlayan talihsiz adam, protez kollar için ise kimseden destek alamadı.
"SANA SÖZÜM OLSUN"
TUGVA Viranşehir Teşkilatı Koordinatörü Kerim Eneş, Burhan Doğruyol'un kollarına protez takılması için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ünlü sanatçı Haluk Levent'ten destek istedi. Eneş'in attığı Tweet'e duyarsız kalmayan ünlü sanatçı, Twitter hesabından Burhan Doğruyol için yaptığı paylaşımda, "Sana sözümüz olsun, kızını kollarınla saracaksın.Yakın zamanda kampanya başlatacağız" paylaşımında bulundu. Ünlü sanatçının bu paylaşımı genç baba için yeni bir umut oldu.
-
şu ülkedeki sanatçıların si senin gibi olsa bambaşka olur sanatCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
Kardeşim bu ülkede kaç tane sanatçı var hepsini toplasan 1 haluk levent etmezCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
DEVLET BABA NERDESİNİZZZ ÇIKIN ARTIK ORTAYA PARALARI SAKLADINIZ DOLDURDUNUZ AYAKKABI KUTULARINA GÖRÜN ARTIK MİLLETİ GÖRÜN GÖRÜNNN .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
-
Haluk bizi ezdin, senin gibi yardımcı olamadık ama Allah dileklerini kabul etsin, bazıları reklam ifadesini dahi kullanabilir ama YAPSINLAR DA REKLAM OLSUN, yaptığın hayır gizli olsun denir amma ALENİ YARDIM ETTİNdiye kaybetmedin, bizlere ve bazılarına DERS verdin. . . Hayır DİPLOMAN ALLAH katında değerlendirilir, bu kardeşimizede kalan bedeni için RABBİM eksiklik göstermesin. . . AminCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
-
Devletin görevini bu insanlar yapmak zorunda mı? Bu kardeşimiz 2 yılda 2 kolu kendi çabasıyla ancak alabilmiş. Vergilerimizle sapıklar, teröristler, katiller, namussuzlar hapiste beslenirken para var da bu kardeşimize gelince mi para yok. Yazıklar olsun. Haluk Levent de olmasa kimsenin bir şey yapacağı yok. !!Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
-
Sanatçı diye buna derim işte. Orasını burasını açıp playback şarkı söyleyerek sanatçı olunmuyor. Sorumluluk sahibi, örnek ve yol gösterici olmalı sanatçı. canı gönülden tebrikler Haluk LEVENT.Cevap Yaz 87 Yayından Kaldır
-
devletten de destek bekliyoruzCevap Yaz 52 1 Yayından Kaldır
-
baslığı gördüğümde kesin haluk leventtir dedim insallah iyi sonuçlar elde edilirCevap Yaz 50 Yayından Kaldır
-
sürekli mesaj atıp kurbanınızı veya sadaka fitrenizi bize verin diyen dernekler vakıflar ne iş yaparCevap Yaz 42 3 Yayından Kaldır
-
Derneklere parami verilir Allah askina. Iktidar gibi din iman kullanip milleti sömürüyorlar. Baska bir isleri yok. Deniz feneri olsun, okcular dernegi olsun vesaire vesaire. Biraz etrafina baksan, yapilacak yardim icin bol bol insan gorursun zaten.Yayından Kaldır