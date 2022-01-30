Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın'dan eşcinsellik çıkışı: Anadolu çocuğuyum, o rolü oynamam

Sinema filmleriyle bir döneme damga vuran Türkiye'nin en önemli oyuncularından Cüneyt Arkın'dan asla oynamayacağı rollere ilişkin gündem yaratacak açıklamalar geldi. Arkın, Posta gazetesinden Oya Çınar'a röportaj verdi. Usta oyuncu Fatma Girik'in vefatına değinen Arkın, "Çok yiğitti, çok başkaydı" ifadelerini kullandı.

"EŞCİNSEL ROLÜ OYNAMAM"

Arkın kendisine sorulan "Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna "Genelde 'hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz." sözleriyle cevap verdi.

"TABİİ Kİ MİLLİYETÇİYİM, NASIL OLMAM"

"Adınızı Google'a yazınca sık sık "Türk milliyetçi kimliğiyle bilinen Cüneyt Arkın" ifadesine rastladım. Bu ifade sizi ne kadar anlatıyor?" sorusuna da yanıt veren Arkın, şöyle devam etti: "Tabii ki milliyetçiyim. Nasıl olmam! Benim babam Kurtuluş Savaşı gazisi. Öyle bir babanın oğluyum ben. İstiklal Savaşı gibi bir savaşımız, olmuş. Kahramanlarımız var. Atatürk var ya Atatürk! Onun üzerine insan yok. Dehasının üzerine deha yok. Genel kültürü, siyasi ve askeri dehası… Ecdadımızı bilmeliyiz, tanımalıyız. Sahip çıkmalıyız."

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