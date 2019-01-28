Ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Twitter'da Kendini Övmesi Alay Konusu Oldu

Ece Dağıstan ile Milano'da evlenen Fazıl Say'ın twitter hesabından kendi evliliğini "Dünyaca ünlü piyanist dünya evine girdi" diyerek duyurması sosyal medyada olay yarattı.

KENDİNİ ÖVEREK EVLENDİĞİNİ DUYURDU

Ece Dağıstan ile Milano'da evlenen Fazıl Say, Twitter hesabından kendi evliliğini "Dünyaca ünlü piyanist ve Besteci Fazıl Say, Ece Dağıstan ile Milano'da dünya evine girdi" şeklinde duyurdu.

EVLİLİK HABERİNİ İKİ DİLDE YAYINLADI

Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi sayısı bulunan Say, sevenleri arasından anlamayanlar çıkabilir diye evlilik haberini Türkçe olduğu gibi bir de İngilizce yayınladı.

"MÜTEVAZILIKTA FAZIL SAY GİBİ OL"

Fazıl Say'ın evlilik paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Say'ın paylaşımına "Abi biz seni överdik sen niye övdün" gibi yorumları yapıldı.

Fazıl Say'ın paylaşımında -da eki ayrı yazması da bir diğer alay edilen konu oldu.