ÜNLÜ OYUNCUNUN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHAÜnlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA
Ünlü tiyatro oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle ilerlediği sırada önüne çıkan motosikletliye çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü İbrahim Acun ağır yaralandı. Acun olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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