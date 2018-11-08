Ünlü Oyuncu Mehmet Günsür'ün Babası Vefat Etti
Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren oyuncu Mehmet Günsür'ün bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti. Haberi yurt dışında alan oyuncu, acilen İstanbul'a dönüş yaptı.
Bir süredir rahatsız olan ve tedavisini devam eden ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür, yaşamını yitirdi.
HABERİ YURT DIŞINDA ALDI
Mehmet Günsür, vefat eden babası Teoman Günsür için yaşamını sürdürdüğü İtalya'dan ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Tedavi gören babasının vefat haberini yurt dışında alan ünlü oyuncu acilen İstanbul'a dönüş yaptı.
ZİNCİRLİKUYU'DAN UĞURLANACAK
Genç oyuncunun babası Teoman Günsür, bugün ikindi vakti Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
YORUMLAR (18)
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hevla yicekmiyiz.Cevap Yaz 1 19 Yayından KaldırFATMA: Zikkimin kokunu ye4 Yayından KaldırHHH: Zikkim ye7 Yayından Kaldır
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SULTAN SÜLEYMAN ZATEN ÖLMEMİŞMİYDİ ARKADAŞLARCevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
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beyefendi tedavi görüyormuş. . . . neden babasının yanında değildi mehmet. . . öldükten sonra gitmek anlamsız, yok apar topar ypk bilmem ne. . . . ananız babanız hasta iken yanlarında olun. . öldükten sonra gitmek neye yararCevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır