Ünlü Oyuncu Mehmet Günsür'ün Babası Vefat Etti

Bir süredir rahatsız olan ve tedavisini devam eden ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür, yaşamını yitirdi.

HABERİ YURT DIŞINDA ALDI

Mehmet Günsür, vefat eden babası Teoman Günsür için yaşamını sürdürdüğü İtalya'dan ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Tedavi gören babasının vefat haberini yurt dışında alan ünlü oyuncu acilen İstanbul'a dönüş yaptı.

ZİNCİRLİKUYU'DAN UĞURLANACAK

Genç oyuncunun babası Teoman Günsür, bugün ikindi vakti Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.