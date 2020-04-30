Ünlü oyuncunun acı günü
Sevilen oyuncu İclal Aydın'ın anneannesi Sabire Çoker hayatını kaybetti
30.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:44
Annesi Yücel Aydın ve anneannesinin fotoğrafını Instagram'dan paylaşan İclal Aydın, o fotoğrafın altına duygu dolu satırlar yazdı:
'ANNEANNEM ŞİMDİ IHLARA'DA YATIYOR'
"Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik.
Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor.
Anneannem şimdi Ihlara'da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire'yi yeniden göğsüne aldı."
Kaynak: Snob Magazin