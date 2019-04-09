Ünlü Oyuncuların Buluştuğu Atiye Dizisinin Setinden Kahreden Ölüm Haberi!

Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'nin (The gift) çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Yapımcılığını OG Medya'nın üstlendiği dizinin setinde talihsiz bir olay yaşandı.

SET ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Sette boya işlerini yapan Hasan Karatay geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Sette çalışırken yüksek bir noktadan düştüğü öğrenilen Karatay apar topar hastaneye kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleştiği anlaşılan genç set çalışanının, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak Sinema Tv Sendikası'nın araştırma yaptığı öğrenildi.

"YAPIM ŞİRKETİ KUSURLU"

Kazayla ilgili açıklama yapan Sinema Tv Sendikası, yapım şirketinin gereken iş güvenliğini sağlayamadığı için kusurlu olduğunu ifade etti.