Ünlü Oyuncu Ve Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Belediye Başkanı Arı'ya Ziyaret

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Beyaz Usta Siyah Çırak, Kerime,Son Hasat, Aşk Cephesi, Aşk Çölü, Kanaviçe, Kara Güneş, Tahta At ve Hünkarım romanlarının yazarı, rol aldığı dizi ve sinema filmlerinde canlandırdığı karakterlere imzasını atan, Payitaht dizisinin "Tahsin Paşa"sı, Bahadır Yenişehirlioğlu'nu Nevşehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Arı, Yenişehirlioğlu'na teşekkür etti. Arı: "Belediyemizin bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği Ramazan Etkinlikleri programında birçok ünlü sanatçı ve yazarı şehrimizde konuk ediyoruz. Yazar ve aktör kişiliğiyle pek çok ödülün sahibi Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu'da bugün misafirimiz oldu. Kendisine doyumsuz sohbeti için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Arı, daha sonra Bahadır Yenişehirlioğlu'na ziyaretin anısına çini bir tabak hediye etti.

Başkan Arı'yı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar dileyen Yenişehirlioğlu ise, Anadolu'da gerçekleştirdiği programlarında halkın ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, Arı'ya böylesine güzel bir etkinlikte kendisinin Nevşehirlilerle buluşturduğu için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler