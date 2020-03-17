Ünlü oyuncu, Serra Yılmaz hakkında şok edici ifadeler kullandı FLAŞ... Koronavirüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye alınması için başvuruda bulunduğu iddia edilmişti. Bu iddiayı duyan oyuncu Ogün Kaptanoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaptanoğlu şu ifadeleri kullandı: Türk olmaktan utanmıyor muydun sen utanmaz Serra Yılmaz. Türk olmak ve doğmak benim suçum değilm demiştin.

Türkler'le yaşamam dedin defolup İtalya'ya gitmedin mi? Şimdi o psilik zihniyetinle orada kal. Nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne, topraklarıma, aşağılık beynini getirme. Seni memleketimde istemiyorum, istemiyoruz"



