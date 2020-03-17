Ünlü oyuncu, Serra Yılmaz hakkında şok edici ifadeler kullandı
FLAŞ... Koronavirüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye alınması için başvuruda bulunduğu iddia edilmişti. Bu iddiayı duyan oyuncu Ogün Kaptanoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi
17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaptanoğlu şu ifadeleri kullandı: Türk olmaktan utanmıyor muydun sen utanmaz Serra Yılmaz. Türk olmak ve doğmak benim suçum değilm demiştin.
Türkler'le yaşamam dedin defolup İtalya'ya gitmedin mi? Şimdi o psilik zihniyetinle orada kal. Nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne, topraklarıma, aşağılık beynini getirme. Seni memleketimde istemiyorum, istemiyoruz"
Kaynak: Snob Magazin