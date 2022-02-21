Ünlü oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Elendiği soru herkesi şaşırttı - Haberler
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Ünlü oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Elendiği soru herkesi şaşırttı

Haberler.com, Servet Uzun - Magazin
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ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, bu hafta Zampara Seyfettin filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı katıldı. 60 yaşındaki Osman Cavcı, yeni haliyle dikkatleri üzerine çekerken elendiği soru herkesi epey şaşırttı. Hababam Sınıfı sorusunda elenen Cavcı, yarışmadan 30 bin liralık ödülle ayrıldı.

1995 yılında yayınlanan Zampara Seyfettin filmiyle üne kavuşan Osman Cavcı, katıldığı Kim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkatleri üzerine çekti.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programıyla yeniden ortaya çıkan 60 yaşındaki Osman Cavcı, son haliyle herkesi şaşırttı. Ancak Cavcı'ya yöneltilen bir soru seyircileri daha fazla dumura uğrattı.

30 BİN LİRA ÖDÜLLE AYRILDI

"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise tarih çıktı. Böyle Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.

Ünlü oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Elendiği soru herkesi şaşırttı

Servet Uzun
Servet Uzun
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Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Atv, Magazin, Haberler

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