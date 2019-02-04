Ünlü Oyuncu Nejat İşler, Oyunun Rengini Belli Etti

Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü oyuncu Nejat İşler, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş destek verdi.

"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Oyuncu Nejat İşler, CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'a selam gönderdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İşler, "Alper Taş'a Bodrum'dan selamlar… Güzel günler göreceğiz…" ifadelerini kullandı. ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, 31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu'nda belediye başkanlığı için yarışacak.

"ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA UNUTTUK GİTTİ"

Ünlü oyuncu Nejat İşler en son Bodrum karıştığı bir kavga ile gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Nejat İşler'in avukatı, "Olmaması, yaşanmaması gereken bir tartışma. Fotoğraf çektirme isteğinden kaynaklandığını biliyorum ama iki taraf da şikayetçi olmayınca unuttuk gitti." ifadelerini kullanmıştı.