Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

09.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:12
Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

İdris TİFTKCİ ÜNLÜ oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu.

İdris TİFTKCİ ÜNLÜ oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu dünyaya gelen kızına Lily Koi adını verdi. Doğum sonrası ilk karelerini sosyal medyadan paylaştı.  

Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Meryem Uzerli, dün dünyaya gelen kızına Lily Koi adını verdi. Kızıyla fotoğrafını paylaşan Uzerli, "Seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz kızım. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Yumlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Kaza Erkek Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 16:12:30. #1.14#
title