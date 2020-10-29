Ünlü oyuncu mekana alınmayınca olay çıkardı

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafenin kapısından geri çevrilince ortalığı birbirine kattı. Kafe çalışanları, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savuran Döngel hakkında şikayette bulundu.

'Sen Çal Kapımı' dizisinin ünlü oyuncusu Melisa Döngel, geçtiğimiz ay arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi. Ancak kafe çalışanları, ünlü oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeni ile sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi.Aldığı cevap karşısında sinirlenen ünlü oyuncu kafe çalışanları ile kapı önünde tartıştı.

Kaynak: Snob Magazin