Ünlü Oyuncu İlayda Alişan'ın Çukur Dizisinden Ayrıldığı İddia Edildi
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Akşın karakterini canlandıran ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın, dizeden ayrıldığı iddia edildi.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da 'Ak Kız' lakaplı Akşın karakterine hayat veren oyuncu İlayda Alişan'ın sevilen diziden ayrıldığı iddia edildi.
ANLAŞMAZLIKLAR YAŞADI
Show TV'de ekranlara gelen Çukur'da Koçovalı ailesinin en küçüğü Akşın karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın yapım ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle diziden ayrıldığı iddia edildi. 3 haftalık yılbaşı arasından sonra ekranlara bomba gibi dönen Çukur dizisinde şok bir ayrılık yaşandığı iddia edildi.
HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Dizi ekibi ve genç oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Alişan'ın son bölümlerde yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.
YORUMLAR (3)
-
Zirveye tırmanmaktır niyetiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Filmdeki lüzumsuzlardan birisi o diğeride selimin kızıCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Nasıl bir haber yapıyorsunuz anlamadım bu kızın nasil ünlü sanatçı oluyor anladım başlığa bak kişiye bak orta oyuncu birisi sonuctaCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır