Ünlü Oyuncu İlayda Alişan'ın Çukur Dizisinden Ayrıldığı İddia Edildi

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da 'Ak Kız' lakaplı Akşın karakterine hayat veren oyuncu İlayda Alişan'ın sevilen diziden ayrıldığı iddia edildi.

ANLAŞMAZLIKLAR YAŞADI

Show TV'de ekranlara gelen Çukur'da Koçovalı ailesinin en küçüğü Akşın karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın yapım ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle diziden ayrıldığı iddia edildi. 3 haftalık yılbaşı arasından sonra ekranlara bomba gibi dönen Çukur dizisinde şok bir ayrılık yaşandığı iddia edildi.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Dizi ekibi ve genç oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Alişan'ın son bölümlerde yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.