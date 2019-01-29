Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Havuz Videosuyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı

55 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı havuz videosuyla gündeme oturdu.

HAVUZ VİDEOSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaşına rağmen genç kızlara vücudu, dinamikliği ve sportif faaliyetleriyle taş çıkartan Hülya Avşar, paylaştığı bir videoyla yine çok konuşuldu. 55 yaşındaki Avşar, Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havalara aldırmadan kapalı havuzda yüzdüğü videoyu takipçileriyle paylaştı. Video Avşar'ın takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Avşar'ın takipçilerinin beğeni yağdırdığı videoya kısa süre içinden 20 binden fazla beğeni gelirken, video 175 bin kez görüntülendi. Videoda profesyonel yüzücülere adeta taş çıkarttığı görülen Avşar kızının fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Avşar, her gönderisinde olduğu gibi bu videoyu da yoruma kapalı olarak paylaştı.

TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Ekranlarda son olarak 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Safiye Sultan' karakterine hayat veren Hülya Avşar, yeni bir dizi projesi için toplantı yaptığını ancak henüz kararının netleşmediğini söyleyerek takipçilerini heyecanlandırmıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar'ın 2,3 milyon takipçisi bulunuyor. 55 yaşındaki Avşar'ın yaşına rağmen paylaştığı cesur pozlar, takipçileri tarafından binlerce beğeni alıyor.