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Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan merdivenlerden düştü

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Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan merdivenlerden düştü

FOX TV'nin sevilen dizisi Elkızı'nda Resul Bozdağlı karakterini canlandıran Fikret Kuşkan evinin merdivenlerinden düştü. Talihsiz kaza sonrası yaralanan tecrübeli oyuncu hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Elkızı dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Fikret Kuşkan, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayranlarını korkuttu.

1 GÜN HASTANEDE KALDI

Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi. Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

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