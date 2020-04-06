Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sosyal medya hesabından dayısının koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten ünlü oyuncu Deniz Uğur, "Hepimizin canı çok yanıyor. Lütfen herkes kurallara harfiyen uysun" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Deniz Uğur, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"UZAKLARDA OLMAK ÇOK ACITIYOR"

Uğur'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim. Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti. Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini. Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN CANI ÇOK YANIYOR"

Açıklamasının devamında Dayısının ileri yaşta ve koah hastası olduğunu belirten Uğur, şu satırlara yer verdi: "İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yadetmek sözümüz... Hepimizin canı çok yanıyor... İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu... Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah'tan..."

İşte Deniz Uğur'un o paylaşımı;

Kaynak: DHA