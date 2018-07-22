Ünlü Oyuncu, Canan Hoşgör Nasıl Dolandırıldığını Anlattı: Kahveme İlaç Attılar

Oyuncu Canan Hoşgör, yatıya gittiği arkadaşına yanında götürdüğü 200 bin dolarını çaldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Olay hakkında açıklama yapan Hoşgör, yaşadıklarını anlatarak, "Kahveme ilaç atıp beni uyuttular. Paramı çaldılar" dedi.

"GEL BENDE KAL"

Yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör 25 Haziran'da hesabındaki 875 bin lirasını çekti. Amacı tüm birikimini başka bir bankaya yatırmaktı. Parayla birlikte sigortacı arkadaşı A.C.'nin ofisine gitti. Burada içtiği kahveden sonra kendini aşırı halsiz ve bitkin hissetti. Arkadaşı "Bu halde araba kullanma. Gel bende kal" diye teklifte bulundu.

"İLAÇ ATIP UYUTTULAR"

875 bin lirayla arkadaşının evine giden Canan Hoşgör hemen uykuya daldı. Sabah uyandığında parası yoktu. Arkadaşı A.C. eve hırsız girdiğini söyleyip "Benim de paramı çalmışlar. Her şeyi götürmüşler" dedi. Polisin yaptığı araştırmada sigortacı A.C.'nin asistanının üzerinden deste halinde paralar çıktı. İfadesi alınan A.C. serbest bırakıldı. Canan Hoşgör, "Kahveme ilaç atıp beni uyuttular. Paramı çaldılar" iddiasıyla savcılığa başvurdu. Adli Tıp'ta kan testi yaptırdı. Ayrıca koruma talep etti.