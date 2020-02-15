Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
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Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı. Birlikte Filipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar aşkı ortaya çıkardı.

15.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:40
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Ünlü oyuncu 'nun yeni sevgilisi, tatilde paylaştığı fotoğraflarda ortaya çıktı. Burçin Terzioğlu ve hocası Umut Duygu, tatilinden aynı dakikalarda fotoğraf paylaştı.

İLKER KALELİ'DEN AYRILDI

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'la olan evliliğini sonlandıran Burçin Terzioğlu, 2015 yılında meslektaşı aşk yaşamaya başlamıştı. Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşlığı aşka dönüşen ünlü çift, 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalamıştı...


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: Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
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