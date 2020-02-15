Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
Oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı. Birlikte Filipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar aşkı ortaya çıkardı.
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi, tatilde paylaştığı fotoğraflarda ortaya çıktı. Burçin Terzioğlu ve spor hocası Umut Duygu, Filipinler tatilinden aynı dakikalarda fotoğraf paylaştı.
İLKER KALELİ'DEN AYRILDI
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'la olan evliliğini sonlandıran Burçin Terzioğlu, 2015 yılında meslektaşı İlker Kaleli aşk yaşamaya başlamıştı. Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşlığı aşka dönüşen ünlü çift, 3,5 yıllık ilişkisini 2018 yılında noktalamıştı...