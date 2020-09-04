Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü
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Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü

Fatih Akın'ın ünlü filmi Duvara Karşı'da canlandırdığı rol ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Birol Ünel, kansere yenik düştü.

04.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:33

Fatih Akın'ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz'da", "Transylvania" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya'da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, kanser nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

Sözcü'de yer alan habere göre: Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.

BİROL ÜNEL KİMDİR?

1961 yılında Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında Yolcu filmiyle başladı.

Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın'ın yönettiği Temmuz'da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. Duvara Karşı ile de ününü perçinledi.

Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü
Haber Yorumları (3)
NN: Cok iyi aktordu, yazik cok erken gitti. Allah rahmet eylesin.
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A: rollere gel, . .
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KASIM: Duvara karşı ve Caligulıa !!! Ne roller ama. . .
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