Ünlü Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Evliliğe İlk Adımı Attı!
Bartu Küçükçağlayan, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Özgüle ile aile arasında bir törenle nişanlandı. Küçükçağlayan, nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Son olarak Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinde Gündüz rolünü canlandıran oyuncu Bartu Küçükçağlayan evlilik yolunda ilk adımını attı. Bartu Küçükçağlayan sevgilisi Merve Özgüle ile nişanlandı. Aile arasında yapılan törenle nişanlanan çift, eylül ayında nikah masasına oturacak.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Bartu Küçükçağlayan nişan töreninden bir kareyi de Instagram hesabından paylaştı. Bartu Küçükçağlayan'ın paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Küçükçağlayan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Mutluluklar seni çok seviyoruz." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok yakışmışsınız." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (3)
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artistler boş insanlardır,,benim yanımda hiçbir degerleri yoktur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne zaman ünlü oldu bu ?Cevap Yaz 4 4 Yayından KaldırBALÇOVALI: Selam.Nalan hanım.7 Yayından Kaldır
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