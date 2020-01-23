Ünlü mankenler oyunculuğa yeşil ışık yaktı!

23.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 01:41

Bugüne kadar asıl meslekleri mankenliğe ağırlık verdiklerini söyleyen genç mankenler oyunculuğa göz kırptı.

'Mankenlik sektörü halen ayakta'

Ünlü mankenler, "Tabii çıkmadık defilemiz kalmadı. Hemen hemen hepsinde yer aldık. Oyunculuğa da yöneleceğiz. Bunun için eğitim almamız lazım. Ufaktan alıyoruz" dediler. Mankenlik sektörünün aslında bitti dense de bitmediğini söyleyen Ecem Çırpan, "Mankenlik sektörü halen ayakta, iş de oluyor' dedi.