Ünlü mankenler oyunculuğa yeşil ışık yaktı!
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Ünlü mankenler oyunculuğa yeşil ışık yaktı!

Genç mankenler Ecem Çırpan ve Pınar Tartan önceki gün Ctiy's AVM çıkışı objektiflere yansıdı. Çırpan ve Tartan, Snob Magazin'e samimi açıklamalar yaptı

23.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 01:41
Ünlü mankenler oyunculuğa yeşil ışık yaktı!

Bugüne kadar asıl meslekleri mankenliğe ağırlık verdiklerini söyleyen genç mankenler oyunculuğa göz kırptı.

'Mankenlik sektörü halen ayakta'

Ünlü mankenler, "Tabii çıkmadık defilemiz kalmadı. Hemen hemen hepsinde yer aldık. Oyunculuğa da yöneleceğiz. Bunun için eğitim almamız lazım. Ufaktan alıyoruz" dediler. Mankenlik sektörünün aslında bitti dense de bitmediğini söyleyen , "Mankenlik sektörü halen ayakta, iş de oluyor' dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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