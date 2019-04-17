Ünlü İsimlerin Ekrem İmamoğlu Paylaşımları Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ünlü isimlerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan Ekrem İmamoğlu hakkındaki paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

BİRÇOK ÜNLÜ İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'ndan aldı. Yüzlerce kişinin karşıladığı Ekrem İmamoğlu, izdiham nedeniyle adliye çıkışında yapacağı açıklamayı iptal etti. Ardından Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giderek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı. Ünlü isimlerin İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte ünlü isimlerin Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımları: