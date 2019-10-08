Ünlü isimlerden Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine tokat gibi cevap: Isıracak köpek havlamaz

08.10.2019 00:11

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili, "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." sözlerine ünlü isimlerden sert tepki geldi.

ABD BAŞKANI TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşte ünlü isimlerden ABD Başkanı Trump'ın o sözlerine tepkiler: