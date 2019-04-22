Ünlü İsimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehit Cenazesinde Saldırıya Uğramasına Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkçı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cenaze töreninde uğradığı saldırı sırasında, makam aracı da hasar gördü. Kalabalığın tekmelerle vurup taş attığı Kılıçdaroğlu'nun makam aracının camları kırıldı. İçinde atılan taşların da bulunduğu araç, CHP Genel Merkezi'nin otoparkına çekildi. Yaşanan bu olaya ünlü isimlerden de tepki yağdı.

İşte ünlülerin Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki paylaşımları...

ŞAHAN GÖKBAKAR

"71 yaşında bir adamın suratında patlayan bu yumruk, çirkin siyasetin, kutuplaştırmanın, hedef göstermenin, ötekileştirmenin sonucudur. Herkesi 1 dakikalığına düşünmeye davet ediyorum… Utanıyorum…"

GÖKHAN ÖZOĞUZ

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye yapılan adice saldırıyı ve linç girişimini üzüntü ile kınıyorum. Allah ülkemizi bu hallerden muhafaza eylesin."

IŞIN KARACA

"Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi değildir. Şiddetin konuştuğu yerde düşünce susar, söz susar! Bizim şiddete değil birlikte çözümler bulmaya farklı düşünceler, fikirlere de saygı duymaya kısaca birbirimize daha sıkı sarılmaya ihtiyacımız var. Sevginin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

NİHAT ODABAŞI

"Şiddetle kınıyorum. Demokrasiye, düşünce özgürlüğüne, adalete yapılan bir saldırıdır bu. Geçmiş olsun sayın Kemal Kılıçdaroğlu"

SELEN SOYDER FRANSEZ

"Burasi Texas değil canım! Türkiye Cumhuriyeti"

GONCA VUSLATERİ

"Nefret dimi? Tam gaz nefrete devam dimi? Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyoruz. Çünkü başından beri aynı cümleyiz 'şiddeti kınıyoruz'..."

MERT FIRAT

"Geçmiş olsun Kemal Kılıçdaroğlu saldırıyı yapanlar ve hedef gösterenlere gereken ceza verilmeli. Toplum bu denli ayrıştırılmayı böyle bir terbiyesizliği hak etmiyor."

HALUK LEVENT

"CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun! Tüm siyasi parti temsilcileri ötekileştirme siyasetini bir an önce geride bırakmalı, ortak paydalarımızlabu ülkeyi sevmeli korumalıyız.."

SELDA BAĞCAN

"Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum."

CEM DAVRAN

"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu büyük geçmiş olsun. Sebep olanlara yazıklar olsun. Cehaletiniz batsın."

BERNA LAÇİN

"Korkunç! Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, ülkemizin birlik içinde kalkınma umuduna saldırıdır. Kabul edilemez. Tüm siyasiler Türkiye Cumhuriyeti'nin iç barışı için hemen birleşmeli. Memleketin "beka" tehlikesi, iftiralarla toplumu ayrıştırmak isteyen anlayıştan gelir!

BEHZAT UYGUR

"Sn Kemal Kılıçdaroğlu na yapılan saldırıyı kınıyorum. Şehit cenazesini bile provoke eden ahlaksız alçaklar!"