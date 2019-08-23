Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı

Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı

Sosyal medya fenomenleri ve şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.

23.08.2019 09:31
Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Birçok ünlü isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Eski karısıyla tartışma yaşayan Fedai Baran, yanındaki bıçakla Bulut'u kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN CİNAYETE SESSİZ KALMADILAR

Eşinin saldırısına uğrayan Emine Bulut'un çıkan görüntülerde "Ben ölmek istemiyorum" derken kızı da "Anne lütfen ölme" diye feryat etti. Aralarında Haluk Levent ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası Twitter hesaplarından şöyle tepkiler gösterdi:

Ünlü isimler, eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı
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YORUMLAR (16)

  • BİR FİKİR:
    Tepki gösterilmeli. Yaşanan olay da tabii ki kınanmalı. Allah rahmet eylesin kızına sabır versin ama bu bir insanın yapmış olduğu hatayı Türkiye''ye yıkmak yanlış. Vatanımızı ne kadar rahat yerden yere vuruyoruz. Öbür tarafta Türkiye yoktur lafı ve benzeri sözler bana biraz sağ gösterip sol vurmak gibi geliyor. Adalet yerini bulsun diye temennide bulunmak daha güzel.
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    Basit zekalı bir yaratık bile istemediği bir şey yapıldığında İntikam alıyorken Gökleri, Yeri ve İkisi Arasındakileri Yaratan, Güneşe ve Aya Yörünge Tayin Eden, Üstün Tasarımcı, En Yüce Olan Allah nasıl intikam almazmış ? Hiç düşünmüyor, aklınızı kullanamıyor musunuz ? Allah intikam Alanların En Hayırlısıdır, Allah İNTİKAM ALIR, Allah''ın mübarek intikamını inkar edenler ancak ve ancak kendilerini mümin zanneden münafıklardır, Allah onlardan da İNTİKAM ALIR. İntikam alan Allah''a hamd olsun.
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