Ünlü isimler, Cumhurbaşkanının ev sahipliğinde gerçekleşen 29 Ekim davetine akın etti

30.10.2019 08:35

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

DAVETLİLERLE SOHBET EDEREK HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "kış bahçesi" olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam katının merdivenlerinden inerek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, salonu gezerek resepsiyona katılan davetlilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekildi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Resepsiyona katılanlar arasında; Orhan Gencebay, Engin Altan Düzyatan, Acun Ilıcalı, Kibariye, Burcu Esmersoy, Eser Yenenler, Demet Akalın, Okan Kurt, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, İrem Derici, Ece Erken, Hakan Peker, Emir Berke Zincidi, Murat Yıldırım, Tolgahan Sayışman, Serkan Çağrı, Uraz Kaygılaroğlu, Metin Şentürk, Kutsi, Wilma Elles, Reynmen, Nihat Hatipoğlu, Esra Erol, Yonca Evcimik, Nihat Doğan, Ümit Besen ve Şahika Ercümen gibi daha birçok ünlü isim vardı.

İşte geceden en renkli kareler...