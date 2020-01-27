Ünlü isimler, Elazığ'daki depremzedeler için yüzbinlerce lira bağış yaptı
Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8'de dün akşam Elazığ ve çevre illerde yardıma ihtiyacı olan depremzedeler için yardım gecesi düzenlendi. 51 milyon TL'nin toplandığı gecede ünlü isimler peş peşe canlı yayına bağlanarak binlerce lira bağış yaptıklarını duyurdu.
TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. TV8'den canlı olarak yayınlanan TV8'de Tek Yürek isimli yardım program 5 saatten uzun sürdü. Siyasi liderlerin, iş adamların ve ünlü isimlerin bağış yaptığı programın sonunda 51 milyon TL'den fazla para toplandı.
51 MİLYON TL TOPLANDI
Türkiye 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'ı için tek yürek oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise kendi kanalı TV8'de depremde zarar gören vatandaşlar için bir yardım gecesi düzenledi. Canlı yayınla programa binlerce kişi telefonla arayarak bağış yaptı. Pazar akşamı saat 20.00'de başlayan canlı yayın, 01.30'a kadar sürdü. Gece sonunda toplam rakamı açıklayan Acun Ilıcalı, 2 milyon 150 binden fazla SMS atıldığını söyledi. Telefonla yapılan bağışlarla birlikte rakamın ise 51 milyon TL'den fazla olduğunu duyuran Ilıcalı, Pazartesi günü ise kesin rakamı Instagram'dan açıklayacağını söyledi.
ÜNLÜ İSİMLER BİNLERCE LİRA BAĞIŞ YAPTI
Oğulcan Engin Tv8'in yardım kampanyasını arayarak annesi Seda Sayan ve ailesi adına 100 bin tl bağışladıklarını açıkladı. O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise ise 100 bin TL'lik bağış yaptı. Gecede Sibel Can 100 bin, Mustafa Ceceli ise 50 bin TL bağış yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan sosyal medya fenomeni Reynmen ve Bülent Serttaş ise 25 bin TL göndereceklerini söyledi.
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paralar cebe gitmeyecekse güzel ama hiç güvenmiyorumCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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TEBRİKLER ACUN SENİ KUTLUYORUM. . . ALLAH SENDEN RAZI OLSUNCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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CONİ bir bina ortala 2 milyon 2, 5 milyona maliyeti oluyor zaten Allah yardımcıları olsun. çok değil aslındaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bülent Serttaş 25 Bin? :) Memleketine yaptığı bağışa bak :)Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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HOCA 3 AY ÖNCEDEN SÖYLEMİŞ ORALARA BU KADAR PARLAR HARCANIP U KADAR İNSAN ÖLMEDEN BİE İNCELEME VE TEDBİR ALINSAYDI YA ŞİMDİ ÖLENLER GERİ Mİ GELECEK OH NE GÜZEL YIK YAP ÖLDÜR BU OLMAMALI BİLİM İNSANLARINA SAYGI LÜTFEN ÖNCEDEN ÖNLEM ALINMASI SONRADAN YAPMAK DEĞİLCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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51 milyon mu ? oha ya yeni bir Elazig kurulur o paraya bakalim nasil harcanacak o para insallah gariban nasiplenir !Cevap Yaz 47 5 Yayından Kaldır
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Hacım sana bana buyuk para o, bu yardımı yapan adamların sadece 1 evi 50 mılyon. Cep harclıgı gıbı kalır bence gercekten yapılması gerekenın yanında. Sadece 2019 da nerdeyse 4 mılyar tl deprem vergısı toplandı pesıne dusulmesı gereken yardım o. Yıne de az cok demeden yardım yapan herkes umarım daha fazlası ıle kazanırlar14 1 Yayından Kaldır
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Aynen öyle ya, birileri cebine indirmez hakkaniyetli bir şekilde dağıtılır inşallah.20 2 Yayından Kaldır
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bu sadece gözle görünen çok şükür vatandaşımız duyarlı yardımını esirgemiyor insallah mağdur olanlara gider bu para cebe indirmezlerCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Müthiş bir para inşallah güzel güzel sağlam yapılar yapılır depremzedelerimiz mağdur olmadan ömür boyu otururlar allahım sen büyüksünCevap Yaz 5 Yayından Kaldır