Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi

Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Fransız Valentin Rosier ve sevgilisi Sephora Goignan, Bodrum tatillerine devam ediyor.

Fransız Valentin Rosier ve sevgilisi Sephora Goignan, Bodrum tatillerine devam ediyor. Çift önceki gün Yalıkavak'ta tekneyle denize açıldı. Rosier, sevgilisinin 26'ncı yaş günü için kiraladığı tekneyi balonlarla süsletti.

Valentin Rosier teknede bir arkadaşıyla güneşlenirken, Sephora Goignan kız arkadaşlarıyla dans edip eğlendi. Müzik seslerinin yayıldığı tekne, plajdaki tatilcilerin de dikkatini çekti.

Sephora Goignan arkadaşlarıyla dans edip kutlama yaptı.

Kaynak: Hürriyet

Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak
Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak
90'lı yılların sevilen şarkıcısı Gülay, 3. kez kansere yakalandı
90'lı yılların sevilen şarkıcısı Gülay, 3. kez kansere yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Memduh Büyükkılıç
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 09:37:05. #1.13#

title