Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
İngiltere'de ünlü bir fast food restoranında yaşanan ilginç olay ülkeyi karıştırdı. Tuvalete giren bir müşteri, dakikalar sonra yarı çıplak bir şekilde koşarak restorandan kaçtı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan ünlü bir fast food zincirinde yaşanan olay, İngiltere'yi karıştırdı. Tuvalete giren bir müşteri, dakikalar sonra yarı çıplak bir şekilde restorandan koşarak kaçtı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
RESTORAN GÖREVLİLERİ GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI
İngiltere'nin Kent bölgesinde yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Restorana gelip yemek yemeye başlayan ismi açıklanmayan adam, bir süre sonra tuvalete gitti.
Dakikalar sonra tuvaletten yarı çıplak bir şekilde çıkan adam restoranı koşarak terk etti. Müşteriler neler olduğuna anlam veremezken, tuvaleti kontrol eden restoran görevlileri gözlerine inanamadı.
TUVALETTEN KOŞARAK ÇIKTI
Tuvaletin kullanılmaz halde olduğunu gören çalışanlar, adamın üzerine pislediği pantolon ve iç çamaşırını da içeride buldu. Restoranın güvenlik kameralarını incelendiğinde, adamın tuvaletten koşarak çıktığı da saniye saniye görüntülendi.
Sosyal medyada görüntüler hızla yayılırken, kullanıcılar 'Bir insan bunu nasıl yapar?' görüşünde birleşti.
Haber Videosu: Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı