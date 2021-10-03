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Ünlü çiftten radikal karar!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ünlü çiftten radikal karar!

Şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift tamamen Londra'ya taşınıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacak. Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra'da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan'ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.

Ünlü çiftten radikal karar!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
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