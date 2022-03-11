Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haberler

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Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı

AA - Mehmet Kara - Güncel
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Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarının açılması nedeniyle köprü üzerindeki trafik akışı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarının açılması nedeniyle köprü üzerindeki trafik akışı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Köprüde ekiplerin çalışması sürüyor.

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı

AA / Mehmet Kara - Güncel

Unkapanı, Güncel, Haberler

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