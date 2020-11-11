Üniversiteli Rojbin'in şüpheli ölümü
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Üniversiteli Rojbin'in şüpheli ölümü

11.11.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:07
Üniversiteli Rojbin'in şüpheli ölümü

GAZİANTEP'te, üniversite öğrencisi Rojbin Avcıl (25), arkadaşıyla birlikte kaldığı evde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, üniversite öğrencisi Rojbin Avcıl (25), arkadaşıyla birlikte kaldığı evde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Avcıl'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Rojbin Avcıl, dün akşam, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı Yeditepe Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Avcıl, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Ölüm nedeni yaılacak otopsiyle ortaya çıkacak olan Rojbin Avcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Üniversiteli Rojbin'in şüpheli ölümü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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