Üniversiteli Öğrencilerden "Mutluluğa El Uzat" Projesi

Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri "Mutluluğa El Uzat" projesiyle ilk ve ortaokul öğrencilerini sevindirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Cumhuriyet Sigortacıları (CÜMSİ) Kulübü öğrencileri tarafından hayata geçirilen "Mutluluğa El Uzat" projesi ile Şerefiye Köyü Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 118 öğrenciye hediye paketi dağıtıldı.

CÜMSİ Kulübü Başkanı Fatih Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Projemiz kapsamında Şerefiye Köyü Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu'ndaki 118 öğrenci kardeşimize isim isim hazırladığımız hediye paketlerimizi ulaştırdık. Projemizle, farkındalık oluşturmayı ve nesilden nesle paylaşma, hediyeleşme duygusunu bir nebze daha artırmayı hedefledik. Bu projemizin gerçekleşmesinde büyük emekleri bulunan Kaymakamımız Mehmet Sayın'a, okul idareci ve öğretmenlerimize, kulüp üyelerimize ve esnaflarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA