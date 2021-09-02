Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor; hazırlıklarda sona gelindi
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor; hazırlıklarda sona gelindi

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor; hazırlıklarda sona gelindi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi nedeniyle online eğitimin yapıldığı üniversiteler, uzun bir aranın ardından açılmaya hazırlanıyor.

Pandemi nedeniyle online eğitimin yapıldığı üniversiteler, uzun bir aranın ardından açılmaya hazırlanıyor. Kovid-19 salgının henüz bitmediğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, "23 Eylül'de yüz yüze eğitimlere başlıyoruz ancak bazı teorik dersleri hibrit olarak işleyeceğiz. Uygulamalı derslerde ihtiyaç olursa telafi dersleri yapacağız. Öğrencilerimizi ve kampüslerdeki normal hayatı özledik fakat maske, sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara azami uyacağız" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, yüz yüze eğitime sayılı günler kala kampüsteki hazırlıklara yönelik bilgi verdi.

"GÜVENLİ KAMPÜS BELGESİNİ ALDIK"

Öğrencileri ve kampüslerdeki normal hayatı özlediklerini aktaran Prof. Dr. Aydın, "Ancak pandeminin bitmediğini unutmamak lazım. Yüz yüze eğitim için üniversite olarak ciddi hazırlık yapıyoruz. Kampüste geçen yıl kurduğumuz Covid-19 kurulumuz var. Pandemiye yönelik herhangi bir olay olduğunda öğrenciler, öğretim üyeleri ve çalışanlar kuruldan doğruyu bilgiyi alabilirler. TSE'nin Covid-19 şartlarının sağlandığı üniversitelere verdiği 'güvenli kampüs' belgesini aldık. Öğrencilerimizi yeni eğitim-öğretim yılında kampüste görmek istiyoruz. Ama bunu tüm kurallara uyarak gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

 MASKE TAKMAK ZORUNLU

Uyum sürecinin olacağını belirten Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Uzun süre öğrenciler evlerindeydi, kampüsler kapalıydı, öğretim üyeleri ağırlıklı olarak evlerinden çalıştı. Kimse bir anda 2 yıl önceye dönüşü beklemesin. Adaptasyon süreci olacak, bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyacağız, maske takacağız" ifadelerini kullandı.

 HİBRİT EĞİTİM DEVAM EDECEK

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla büyük kazanımların olacağını söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Bu kazanımların başında öğrencilerin arkadaşlarıyla görüşmesi, sosyalleşmeleri geliyor. Gençler öğretim üyeleriyle, kampüsleriyle buluşacak. Laboratuvar yani uygulamalı eğitimlerin hepsini yüz yüze yapmayı planlıyoruz. Teorik dersler ise seyreltilmiş halde online ve yüzyüze olarak yapılacak. Yani eğitimleri hibrit bir şekilde gerçekleştireceğiz. İnsan hayatının en kritik dönemlerinden biri üniversite eğitimi dönemidir. Öğrencilerimizin 2 yılda kaybettikleri süreci, tekrar kazanmaları için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

 ÖĞRETİM ÜYELERİ DERSLERDE MASKE TAKACAK

Uygulamalı derslerde ihtiyaç olursa telafi derslerinin yapılacağını anlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Eğitim dönemimiz 23 Eylül'de başlıyor, öğretim üyeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Dersleri maskeyle işleyecekler. Sınıfların dezenfeksiyonunun yapılması, sosyal mesafe ve maske gibi tüm önlemlere uyacağız. Uygulamalı derslerde telafiye ihtiyaç duyulursa, yapacağız. 77 bölümde eğitim veriyoruz, hepsinin uygulaması farklı oluyor. Kapalı olduğumuz dönemde de özellikle uygulamalı derslerde öğrencilerin gelmesi için azami çaba gösterdik.  Yurtlarımız, kampüsümüz açıktı. Sınırlı sayıda öğrenci gelip, kampüste eğitim aldı. Yabancı dil hazırlık programlarında öğretimlerimizi yüzyüze ve online olarak hibrit şekilde yapacağız" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİ RİSKE ATACAK BİR UYGULAMANIN İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIZ

Üniversitenin doluluk oranının yüzde 93,6 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Bizim için önemli, mutlu olduk. Ek yerleştirmelerle bu oran artacaktır. Üniversitemizi tercih eden öğrencileri güzel bir eğitim hayatının beklediğinin müjdesini şimdiden verebiliriz. Umarım herkes istediği bölüme yerleşmiştir. Öğrenciler ve aileleri hiç endişelenmesin. Öğrencileri riske atacak herhangi bir uygulamanın içerisinde olmayacağız. Kampüsümüzün içindeki yurt imkanından yararlanmalarını öneririz. Güz dönemi bizim için geçiş süreci olacak. Biz bu konuda yetkiniz, tecrübeliyiz süreci en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor; hazırlıklarda sona gelindi
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor; hazırlıklarda sona gelindi
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor; hazırlıklarda sona gelindi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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