Üniversite velise öğrencilerine "terör" eğitimi - Haberler
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Üniversite velise öğrencilerine "terör" eğitimi

Üniversite velise öğrencilerine
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis tarafından 700 lise ve 500 de üniversite öğrencisine, terörden uzak kalmaları için eğitim verildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis tarafından 700 lise ve 500 de üniversite öğrencisine, terörden uzak kalmaları için eğitim verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında eğitimler sürdürülüyor. İllegal örgütlerin her türlü eylemde kullandığı insan kaynağına ulaşmasını engellemek, toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamının devamlılığını sağlamak, terör örgütlerinin propaganda alanlarının daraltmak ve polis halk iletişiminin artırılması amacıyla, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri (BÖF) personelince, özellikle hedef kitle öğrenciler üzerinde çalışma yapılıyor. "Bir Eksiğiz" isimli proje ile liselerde öğrenim gören toplam 700 öğrenciye, "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli proje ile de Turgut Özal Üniversitesi'nde öğrenim gören toplam 500 öğrenciye konferanslar düzenlendi. Konferans sonrasında katılımcılara çeşitli hediyeler taktim edildi.

Geleceğin teminatı gençleri her türlü zararlı propagandaya karşı korumak için polis tarafından, çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - MALATYA

Üniversite velise öğrencilerine terör eğitimi

Üniversite velise öğrencilerine terör eğitimi

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